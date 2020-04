Coronavirus. Pelospesa per i nostri amici a quattro zampe: la lista dei negozi a Napoli

Coronavirus. Anche per i nostri amici a quattro zampe arriva la spesa gratuita. “Chi può doni, chi non può prenda”, questo il motto. Tante le attività che hanno messo a disposizione scatole di alimenti o buste di crocchette per i pelosetti.

Così come per noi, anche per i nostri animali domestici c’è chi si mette in gioco per aiutarli. Purtroppo non tutti hanno le possibilità per poter acquistare il loro cibo, considerando anche il costo elevato di alcune marche. Ed ecco che scendono in campo alcuni benefattori.

Ecco di seguito una lista di negozi che partecipano a questa bellissima iniziativa:

NAPOLI

ANIMAL STREET

VIA VICO VASTO A CHIAIA,56

DAL LUNEDI AL SABATO H 9.30/14.00

SAN GIORGIO A CREMANO

HOBBY ZOO

VIA LARGO ARSO,15/17

DAL LUNEDÌ AL SABATO H 9.30/13.00

TEL 0813419335

MARANO DI NAPOLI

TARTUFO

VIA MORELLI 42

DAL LUNEDÌ AL SABATO H 10.30/14 e

17/18.30

NAPOLI ( FUORIGROTTA)

BIANCONIGLIO

VIA TIBERIO,26 H 10/14