CAIVANO – Intensificati i controlli della Guardia di Finanza nell’area Nord di Napoli per l’emergenza Covid-19. Al termine di oltre 100 controlli, i militari del gruppo delle fiamme gialle di Frattamaggiore hanno fermato 47 persone trovate fuori casa senza valide motivazioni.

Controlli serrati anche nel Parco Verde di Caivano, in cooperazione con i Baschi Verdi della compagnia di Giugliano in Campania e con il supporto delle unità cinofile di Napoli e Capodichino. Qui sono state fermate 8 persone in possesso di una decina di grammi di eroina, marijuana e hashish.

Altre due persone sono state denunciate per inottemperanza ad un foglio di via emesso dal Questore e per reiterazione alla guida senza patente. Due le vetture sequestrate per violazioni al Codice della Strada.