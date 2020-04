Continua a calare la curva dei contagi in Campania: oggi sono stati solo 25 i casi individuati su 3.190 test eseguiti. I positivi individuati nella giornata di ieri erano stati 44 su 3.007 tamponi effettuati. L’Unità di Crisi della Regione Campania ha da poco comunicato il bollettino di oggi, venerdì 24 aprile, relativo all’emergenza Coronavirus.

Sono pervenuti i seguenti dati:

– Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 950 tamponi di cui 11 risultati positivi;

– Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 619 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 125 tamponi, di cui 3 risultati positivi;

– Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 139 tamponi di cui 1 risultato positivo;

– Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 133 tamponi di cui 1 risultato positivo;

– Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 125 tamponi di cui 3 risultati positivi;

– Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 59 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 669 tamponi di cui 4 risultati positivi;

– Ospedale di Nola: sono stati esaminati 93 tamponi, di cui 1 risultato positivo;

– Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 84 tamponi, di cui nessuno risultato positivo;

– Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 96 tamponi, di cui nessuno risultato positivo;

– Laboratorio BIOGEM: sono stati esaminati 98 tamponi, di cui 1 risultato positivo.

Positivi di oggi: 25

Tamponi di oggi: 3.190

Totale complessivo positivi Campania: 4.299 (al complessivo positivi pari a 4.307 sono stati sottratti gli 8 casi relativi a soggetti asintomatici che, come da comunicazione dell’ospedale Moscati di Avellino, dall’esame di ulteriori due tamponi successivi, sono risultati negativi).

Totale complessivo tamponi Campania: 64.521

A proposito del trend positivo che si sta confermando in Campania, è importante ricordare anche il messaggio lanciato oggi dal dottor Ascierto durante un’intervista: “Devo dire che in questo momento stiamo un po’ abbassando la guardia e non va bene questo perché ci sono dei numeri che ci stanno dicendo che l’infezione sta andando giù, a Napoli abbiamo avuto zero contagi, per quattro giorni consecutivi non ci sono stati morti.

“Questa mattina, però, ho visto molte persone in strada, ho visto traffico nel venire qui in Istituto e non va bene. Certo, c’è la necessità di ripartire però facciamolo in maniera intelligente, non siamo ancora fuori dalla fase 1. Facciamo attenzione a non vanificare i sacrifici che abbiamo fatto in queste settimane.

