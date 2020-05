Due mesi senza pizza. Una vera tragedia per i napoletani che hanno cercato di farla in casa. Ma a partire dal 27 aprile, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha dato il via libera alle consegne a domicilio e da lunedì 4 il governo ha dato l’ok all’asporto.

Tantissime le richieste, in un giorno si sono sfornate anche 60 mila pizze. Troppo forte il richiamo di una margherita e allora ecco che a chiamare alla pizzeria ‘Concettina ai Tre Santi’ è stato Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli si è visto recapitare a case pizze e frittura come mostrano le storie pubblicate su instagram dal titolare della pizzeria della Sanità, Ciro Oliva, che ha consegnato personalmente le buste ‘speciali’.

“Con mio fratello Fabian, ora aspettiamo solo il belga Dries”.

E oggi è il compleanno di Dries Mertens, chissà che non decida di festeggiare proprio con una bella pizza. Intanto in un’altra storia si vede la maglia numero 8 del giocatore. Fabian Ruiz infatti ha voluto ricambiare la consegna delle pizze e ha deciso di regalare una sua maglia.

Non solo consegna di pizze a vip, come Fabian Ruiz e gli attori Maurizio Aiello e Claudio Ruffo. La pizzeria in questo momento difficile ha deciso anche di fissare a due euro il prezzo della margherita e della marinara per gli abitanti della Sanità. Un piccolo gesto di vicinanza al quartiere.

“Ci siamo! Da domani, lunedì 4 maggio fino al 31 maggio pizza Margherita e Marinara a 2 Euro per gli abitanti del Rione Sanità. Voglio stare vicino in modo concreto a chi ha più bisogno in questo difficile momento”.