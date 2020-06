Come di consueto il Comune di Napoli aggiorna sui casi di positività al coronavirus che riguardano il capoluogo partenopeo. In una sola giornata (dal 2 al 3 giugno) si registrano tre nuovi casi. Ieri non si era registrato nessun caso. Salgono leggermente i contagi in città come in tutta la Campania (12 in totale nel bollettino diffuso ieri dalla regione).

Questo il comunicato del Comune di Napoli:

“Resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi COVID-19 per la Città di Napoli, aggiornato alle ore 11:00 di oggi, mercoledì 3 giugno. Il totale dei “positivi attivi” è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica: cioè i “ricoverati in ospedale” e “in isolamento a casa”. I dati sono trasmessi ogni giorno dall’ASL Napoli 1 Centro”.

Il numero totale di persone che in questi mesi sono risultate positive al coronavirus a Napoli è di 1004 (tre in più rispetto a ieri). Di queste 737 sono le persone guarite, 137 le attualmente positive e 24 i ricoverati. Nel dettaglio scende di uno il numero dei ricoverati in Ospedale (24 contro i 25 di ieri) mentre è stabile quello dei ricoverati in terapia intensiva, a quota 3. La maggior parte (113) si trova in isolamento domiciliare con sintomi lievi o assenti. I decessi sono 130, nessuno in più rispetto a ieri. Sale di 9 il numero dei guariti (705 rispetto a 728). Con tre nuovi casi, zero decessi e 9 guariti scende il numero delle persone attualmente positive a 137 (-6 rispetto al bollettino di ieri).

