Una nuova ricerca scuote il mondo scientifico. Secondo uno studio cinese pubblicato sulla prestigiosa rivista ‘Nature Medicine’, i livelli di anticorpi trovati nei pazienti positivi al covid-19 (sia asintomatici che sintomatici), dopo 2/3 mesi si riducono drasticamente. Difficile stabilire quindi la durata dell’immunità anche per chi ha contratto il virus e ne è guarito.

Nello studio cinese sono stati scelti 37 individui asintomatici nel distretto di Wanzhou a cui sono state diagnosticate infezioni SARS-CoV-2 confermate da RT-PCR ma senza alcun sintomo clinico rilevante nei precedenti 14 giorni e durante il ricovero. Individui asintomatici sono stati ammessi all’ospedale popolare di Wanzhou, designato dal governo, per l’isolamento centralizzato.

Come si legge nello studio:

“I livelli di IgG specifici del virus nel gruppo asintomatico (S / CO mediana, 3.4; IQR, 1.6-10.7) erano significativamente più bassi (P = 0.005) rispetto al gruppo sintomatico (S / CO mediana, 20.5; IQR, 5.8–38.2 ) nella fase acuta. Tra gli individui asintomatici, il 93,3% (28/30) e l’81,1% (30/37) avevano una riduzione dei livelli di IgG e di anticorpi neutralizzanti, rispettivamente, durante la fase iniziale di convalescenza, rispetto al 96,8% (30/31) e al 62,2% ( 23/37) di pazienti sintomatici. Il 40% degli individui asintomatici è diventato sieronegativo e il 12,9% del gruppo sintomatico è diventato negativo per le IgG nella prima fase convalescente. Questi dati suggeriscono che gli individui asintomatici avevano una risposta immunitaria più debole all’infezione da SARS-CoV-2″.

Sui rischi di contagio:

“La durata media dello spargimento virale, definita come l’intervallo dal primo all’ultimo tampone rinofaringeo positivo, negli individui asintomatici era di 19 d (IQR, 15-26 d). La durata più breve osservata di diffusione virale è stata di 6 giorni, mentre la più lunga è stata di 45 giorni. La durata mediana della diffusione virale è stata di 14 d (IQR, 9–22 d) nei pazienti con sintomi lievi. Il gruppo asintomatico ha avuto una durata significativamente maggiore dello spargimento virale rispetto al gruppo sintomatico (log-rank P = 0,028) (Fig. 2b). Tuttavia, la diffusione misurabile del virus non equivale all’infettività virale e sono necessarie ulteriori valutazioni per determinare la carica virale SARS-CoV-2 respiratoria correlata al virus coltivabile11″.

Sugli anticorpi anti-covid:

“Nel gruppo asintomatico, l’81,1% (30/37) è risultato positivo per le IgG e l’83,8% (31/37) del gruppo sintomatico è risultato positivo per le IgG circa 3-4 settimane dopo l’esposizione. Inoltre, il 62,2% (23/37) del gruppo asintomatico era positivo per le IgM, mentre il 78,4% (29/37) del gruppo sintomatico era positivo alle IgM. È interessante notare che i livelli di IgG nel gruppo sintomatico (S / CO mediana, 20,5; IQR, 5,8-38,2) erano significativamente più alti rispetto a quelli nel gruppo asintomatico (S / CO mediana, 3,4; IQR, 1,6-10,7) nella fase acuta ( il periodo in cui l’RNA virale può essere trovato in un campione respiratorio) (P = 0,005).

Abbiamo anche seguito 37 individui asintomatici e 37 pazienti sintomatici nella fase iniziale di convalescenza (8 settimane dopo la dimissione dall’ospedale). I livelli di IgG nel gruppo sintomatico erano ancora significativamente più alti rispetto a quelli nel gruppo asintomatico nella prima fase convalescente (P = 0,002). Sorprendentemente, i livelli di IgG nel 93,3% (28/30) del gruppo asintomatico e nel 96,8% (30/31) del gruppo sintomatico sono diminuiti durante la prima fase convalescente (Fig. 3c). La percentuale mediana di riduzione era del 71,1% (intervallo, 32,8-88,8%) per i livelli di IgG nel gruppo asintomatico, mentre la percentuale mediana di riduzione era del 76,2% (intervallo, 10,9-96,2%) nel gruppo sintomatico. Usando un test di neutralizzazione basato su pseudovirus (Metodi), abbiamo anche osservato una diminuzione dei livelli sierici di anticorpi nell’81,1% (30/37) del gruppo asintomatico e nel 62,2% (23/37) del gruppo sintomatico. La percentuale mediana di riduzione era dell’8,3% (intervallo, 0,5–22,8%) per la neutralizzazione degli anticorpi sierici nel gruppo asintomatico, mentre la percentuale mediana di riduzione era dell’11,7% (intervallo, 2,3–41,1%) nel gruppo sintomatico (Fig. 3d ). Inoltre, il 40,0% (12/30) degli individui asintomatici, ma solo il 12,9% (4/31) degli individui sintomatici, è diventato sieronegativo per le IgG (Fig. 3e)”.

Jin Dong-Yan, professore di virologia all’Università di Hong Kong, che non faceva parte del gruppo di ricerca, ha affermato che lo studio non nega la possibilità che altre parti del sistema immunitario possano offrire protezione. Una volta avuto il virus in circolo, alcune cellule del corpo potrebbe memorizzarlo e proteggerlo in vista di una seconda ondata. Ma secondo i ricercatori il distanziamento sociale e la quarantena restano gli unici strumenti per contrastare il virus. Alcuni paesi però come la Germania stanno valutando la possibilità di consentire maggiori spostamenti e libertà a persone che sono positive agli anticorpi.