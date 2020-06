Appuntamento pomeridiano delle 18 con il sito del Ministero della Salute, che trasmette il bollettino di oggi, domenica 28 giugno, sull’emergenza coronavirus in Italia.

Oggi si registrano 174 nuovi casi (ieri erano stati 175), per un totale di 240.310 contagi dall’inizio dell’epidemia. I nuovi guariti sono in tutto 307 (contro i 969 ieri), per un totale di 188.891. I deceduti di coronavirus in Italia sono in tutto 34.738, con un incremento di 22 unità rispetto a ieri.

Stando al bollettino del 28 giugno, il numero degli attualmente positivi al coronavirus scende di 155 unità: sono ora 16.681 gli attualmente positivi in Italia. I ricoverati in terapia intensiva oggi sono 98 in totale (ieri erano 97, con un incremento di 1 unità) e i ricoverati in ospedale 1258, con un decremento di 2 unità rispetto a ieri. Su 16.681 attualmente positivi, 15.423 si trovano in isolamento domiciliare con sintomi lievi o assenti: il 92% del totale.

10.947 in Lombardia

1.495 in Piemonte

1.042 in Emilia Romagna

841 nel Lazio

460 in Veneto

320 nelle Marche

284 in Abruzzo

323 in Toscana

272 in Liguria

146 in Puglia

130 in Sicilia

163 in Campania

38 in Friuli Venezia Giulia

85 a Bolzano

54 a Trento

26 in Molise

26 in Calabria

14 in Sardegna

9 in Umbria

2 in Basilicata

4 in Valle d’Aosta

