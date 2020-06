Appuntamento pomeridiano delle 18 con il sito del Ministero della Salute che aggiorna sui casi di positività al coronavirus in Italia. Oggi si sono registrati 175 nuovi casi (77 in Lombardia, 42 in Emilia e 0 in Campania) e 8 decessi, il dato più basso da marzo. Le otto vittime provengono due dalla Lombardia, una dal Lazio, tre dal Piemonte, una dall’Umbria e della Liguria. Ieri si erano registrati 259 positivi e 30 decessi.

Oggi si registrano 175 nuovi malati (ieri erano stati 259), per un totale di 240.136. I guariti sono 969 ( contro gli 890 ieri), per un totale di 188.584. Il numero degli attualmente positivi scende di altre 802 unità, e sono ora 16.836 gli attualmente positivi in Italia. I ricoverati in terapia intensiva oggi sono 97 in totale (ieri erano 105, con un decremento di -8) e i ricoverati in ospedale 1.260 quando ieri erano 1.356.

Questi i dati degli attualmente positivi in ogni regione:

10.992 in Lombardia

1.503 in Piemonte

1.041 in Emilia Romagna

827 nel Lazio

482 in Veneto

357 nelle Marche

337 in Abruzzo

318 in Toscana

268 in Liguria

147 in Puglia

130 in Sicilia

163 in Campania

42 in Friuli Venezia Giulia

87 a Bolzano

51 a Trento

26 in Molise

31 in Calabria

13 in Sardegna

10 in Umbria

7 in Basilicata

4 in Valle d’Aosta



