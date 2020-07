Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: 187 nuovi casi di cui 109 in Lombardia

Coronavirus in Italia – Sono 187 i nuovi casi secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, oggi 1 luglio 2020. In testa la Lombardia, con 109 nuovi casi, seguita da Piemonte ed Emilia Romagna. Il resto delle Regioni conta un numero trascurabile di nuovi casi.

In Campania si attesta un trend nuovamente positivo, con 9 nuovi casi rispetto ai 24 di ieri. Gli attualmente positivi, dopo l’insorgere del focolaio mondragonese, sono 189.

In totale si contano 21 nuovi decessi contro i 23 di ieri. I dimessi, invece, sono 469 in più. I pazienti ricoverati con sintomi diminuiscono di 65 unità, mentre per la terapia intensiva il numero scende è ridotto di 6.

Ad oggi i casi registrati in totale sono 240.760, i dimessi guariti sono 190.717 e i deceduti 34.788. Gli attualmente positivi sono 15.255 di cui 14.143 in isolamento domiciliare, 1.025 ricoverati con sintomi e 87 in terapia intensiva.

La situazione Coronavirus in Italia, dunque, sembra proseguire verso un netto miglioramento. Molte Regioni registrano 0 nuovi contagi e il numero di decessi continua a diminuire.