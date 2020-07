Maltempo in Campania e nel resto d’Italia. Per la giornata di oggi, dalle 10 alle 20, la Regione ha diramato un avviso di allerta meteo di colore giallo. Previste piogge e temporali con possibili grandinate e trombe d’aria. Ma alle 15 di oggi pomeriggio nel capoluogo di Regione, non si sono registrati molti temporali ma solo qualche goccia. Molto diversa la situazione nella vicina Acerra dove gli utenti hanno postato sui social diversi foto delle strade allagate.

Eppure sono appena una ventina i chilometri che separano Napoli e Acerra ma la situazione nelle due città è stata molto diversa. Come mostrano i filmati postati nel gruppo Facebook “Sei accerrano se”.

Questa per esempio è stata scattata da Pasquale Castaldo che scrive:

“Via Annunziata, una strada fatta 3/4 anni fa. Negozi allagati e nessuno arriva. Che schifo”.

Gli fa eco Teresa Iaccarino che scrive:

“Non e’ possibile tutto ciò”.

Questa invece la situazione di Corso Italia fotografata da Ilaria Tammaro.

Max Mix dà invece la colpa delle strade allagata alla mancanza di lavori del sistema fognario.

“Acerra si trasforma in laguna, gli investimenti sulle fogne sono pari a zero, viceversa la tassa su di essa senza manutenzione è inarrestabile.. “

Questo un video che riguarda Corso Vittorio Emanuele.

Il maltempo in Campania si è abbattuto quindi per ora soprattutto sulla città di Acerra.