Ischia è tra le isole più belle al mondo nella classifica di “Travel + Leisure”, una delle riviste più prestigiose del settore turistico.

Il noto portale, si attesta come una vera e propria guida turistica per i suoi lettori. Questi ultimi si servono della piattaforma per recensire luoghi, attrazioni, specialità culinarie e altri aspetti relativi alle proprie esperienze di viaggio. Tutte informazioni che poi serviranno a stilare una sorta di guida turistica.

Di recente, “Travel + Leisure” ha reso nota la graduatoria “The top 25 Islands in The World”. In essa, rientra anche l’Italia, con la Sicilia e l’isola d’Ischia, rispettivamente al nono e ventunesimo posto.

Ad aprire la classifica Palawan, nelle Filippine, seguita dalle isole greche di Paros e Milos. Seguono Sri Lanka, Koh Lanta, Mauritius e Anguilla, per citarne alcune. La Sicilia è tra i primi posti, mentre Ischia precede Mallorca, Koh Samui, Kauai e Bora Bora.

L’isola campana è considerata una vera e propria perla del Mediterraneo. Con le sue acque cristalline e i panorami mozzafiato ha conquistato turisti e visitatori provenienti da tutto il mondo. Per questo, non sorprende che Ischia sia stata menzionata tra le 25 isole più belle dell’intero pianeta.

Una conferma, quella giunta dalla celebre rivista, dell’immenso patrimonio paesaggistico e culturale che vanta la Regione Campania. Un territorio sicuro, oltre che di un’incommensurabile bellezza.