Lucia Fortini ha reso noto il nuovo Calendario Scolastico 2020/2021 della Campania. La Regione ha, infatti, ufficializzato la data di inizio e di fine delle attività didattiche, oltre a fissare i giorni festivi.

Per tutti gli ordini e i gradi di istruzione, e per i percorsi formativi, le lezioni hanno inizio lunedì 14 settembre 2020 e terminano sabato 5 giugno 2021. Ciò, per un totale previsto di 203 giorni di lezione che scendono a 202 qualora la festa del Santo Patrono ricada in periodo di attività didattica.

Per le scuole dell’infanzia, invece, le attività terminano mercoledì 30 giugno 2021.

Le attività didattiche sono sospese per festività nazionali, fissate dalla normativa statale, i seguenti giorni:

tutte le domeniche;

1 novembre, festa di tutti i Santi;

8 dicembre, Immacolata Concezione;

25 dicembre, Natale;

26 dicembre, Santo Stefano;

1 gennaio, Capodanno;

6 gennaio, Epifania;

il lunedì dopo Pasqua;

25 aprile, Anniversario della Liberazione;

1 maggio, Festa del Lavoro;

2 giugno, Festa Nazionale della Repubblica

festa del Santo Patrono.

Sono altresì sospese nei seguenti giorni:

2 novembre 2020, commemorazione dei defunti;

7 dicembre 2020, ponte dell’Immacolata;

dal 23 al 24 dicembre 2020, dal 28 al 31 dicembre 2020 e dal 2 al 5 gennaio 2021, vacanze natalizie;

15 e 16 febbraio 2021, Carnevale;

dal 1 al 3 aprile 2021 e 6 aprile 2021, vacanze pasquali.

Le celebrazioni sono confermate i seguenti giorni: 27 gennaio (Shoah), 10 febbraio (giorno del ricordo delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata), 19 marzo (festa della legalità in ricordo dell’uccisione di Don Peppino Diana).

È possibile scaricare il calendario scolastico 2020/2021 della Campania, cliccando qui.