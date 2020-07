Azienda napoletana conquista Milano: acquisita sede lombarda

Il metodo Shenker, è un metodo d’apprendimento della lingua inglese, dove lo studio è legato esclusivamente all’interazione studente-insegnante ed è previsto, per ciascun allievo, un programma personalizzato che segue una metodologia scientifica.

La formazione è ideata appositamente per gli italiani ed è applicata da insegnanti madrelingua, i quali sono costantemente aggiornati.

Dopo le sedi di Napoli, Portici e Santa Maria Capua Vetere, il metodo Shenker è pronto a conquistare anche il territorio lombardo. Infatti, il gruppo tutto Napoletano Performance MCF, ha acquisito la sede milanese.

Milano, Napoli, Portici e Santa Maria Capua Vetere, saranno infatti unite dalla formazione in lingua inglese attraverso il marchio Shenker e grazie al notevole passo in avanti compiuto dal gruppo Performance MCF s.r.l., guidato dall’amministratore Francesco Starnella, da Carlo Nicolaj ed Antonio Di Falco, già affiliati del marchio Shenker in Campania con le sedi di Napoli, Portici e Santa Maria Capua Vetere.

La crescita esponenziale del gruppo fa sì che, da oltre 25 anni, l’azienda si occupi di formazione in Campania attraverso strategie e pianificazioni mirate a soddisfare le esigenze di tutti: studenti, famiglie ed imprese.

Gli ottimi risultati conseguiti rispetto alla formazione linguistica e interculturale attraverso il metodo Shenker, hanno permesso, dunque, al gruppo campano, di acquisire la sede storica di Milano che, dal prossimo mese di settembre, accoglierà i propri studenti in locali completamente rinnovati e tecnologicamente all’avanguardia.

Per sapere di più sul metodo Shenker in Campania e sui corsi di lingua inglese appositamente studiati per gli italiani, è possibile consultare qui il sito internet.