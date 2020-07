Boom di turisti in Italia: Cilento e Ravello le mete preferite di Ferragosto

L’emergenza da Coronavirus sembra non aver fermato i turisti che non vogliono rinunciare alle loro vacanze in Italia sopratutto nella settimana di Ferragosto. Il Cilento, al momento, registra quasi un Sold out. Molto forte anche il comune di Ravello.

Il Coronavirus ha messo in ginocchio tanti settori. Tra questi sicuramente c’è il turismo che da febbraio è stato completamente bloccato. Da quando però il paese ha riaperto è stato graduale il ritorno dei turisti fino al boom atteso di ferragosto.

I dati di Booking parlano chiaro. L’Italia è il paese europeo che più di tutti è stato scelto. Nella settimana tra il 10 ed il 16 agosto infatti il Belpaese ha coperto il 79% della disponibilità offerta online superando anche la Spagna ancorata al 72%.

Grande merito va alle regioni del sud e alla costiera romagnola. La Puglia ad esempio registra quasi il tutto esaurito. Il Cilento segue con il 94% della disponibilità occupata; Ravello 81% e Rimini all’80%.

Queste le parole di Ruben Santopietro, uno dei soci fondatori di Visit Italy, la guida online dell’Italia:

“Il tessuto imprenditoriale italiano sta dando una grande prova di coraggio e tenacia a livello internazionale, soprattutto nel settore turistico, dove gli operatori ce la stanno mettendo tutta in questa fase. I dati relativi alla stagione estiva sono molto incoraggianti e siamo convinti che la ripresa del turismo, sarà più veloce delle aspettative.”