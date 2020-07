Le previsioni meteo in Italia preannunciano un certo cambio di rotta: il grande caldo lascerà spazio ad un clima temporalesco. A renderlo noto è IlMeteo.

Il primo weekend di agosto trascorrerà all’insegna del caldo e dell’afa ma, ben presto, l’anticiclone africano abbandonerà il nostro Paese. In alcune parti di Italia, nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 agosto, le temperature potrebbero raggiungere anche i 43°C.

Nel dettaglio, sabato in tutta Italia il caldo africano continuerà la sua ascesa. Probabilmente si tratterà della giornata più opprimente delle ultime settimane. In Toscana e nelle zone interne delle due isole maggiori si toccheranno i 40°C, mentre nel resto d’Italia si toccherà quota 38°C. In serata, qualche pioggia potrebbe interessare soltanto le zone interne appenniniche e le vallate alpine di confine.

Anche la giornata di domenica proseguirà nella stessa direzione, salvo per qualche nube sparsa sulle zone montuose del Nord. Tuttavia, nel corso della giornata e, soprattutto in serata, un fronte temporalesco, alimentato da un vortice ciclonico di origine atlantica, avanzerà sempre più verso lo stivale.

I primi temporali interesseranno il Settentrione, soprattutto l’arco alpino centro-occidentale. Non si escludono grandinate verso le pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto.

Questa prima parentesi piovosa è soltanto un anticipo di ciò che si estenderà in tutto il resto d’Italia, a partire dalla prossima settimana. Il vortice depressionario, infatti, attraverserà l’intero Paese, portando temporali, pericolo di grandinate e forti raffiche di vento. Ne consegue una graduale attenuazione del grande caldo.

Stando alle previsioni meteo in Italia, dunque, da lunedì, 3 agosto, diremo addio al caldo soffocante.