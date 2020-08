Napoli – ufficiali le date del ritiro a Castel di Sangro. Con una nota ufficiale sul proprio sito, il Napoli comunica le date del ritiro pre stagionale che quest’anno si svolgerà a Castel di Sangro, in Abruzzo.

“Lunedì 24 agosto parte ufficialmente la nuova stagione azzurra. Dal 24, infatti, comincia il ritiro estivo del Napoli a Castel di Sangro finalizzato alla preparazione del campionato 2020/21. Gli azzurri svolgeranno il primo allenamento in Abruzzo nel pomeriggio.

Saranno due i test amichevoli previsti nell’arco del raduno, le cui date verranno comunicate successivamente. Il ritiro terminerà venerdì 4 settembre“.

La stagione appena finita – per alcune squadre è ancora in corso visti gli impegni europei – è stata davvero lunga e faticosa sia a livello fisico che mentale. Gli azzurri stanno godendo infatti di due settimane di riposo, da campioni della Coppa Italia, prima del rientro in azione.

Castel di Sangro si prepara all’invasione durante le due settimane di ritiro della squadra di Gattuso. Previste – si legge su Il Mattino – quasi 100.000 presenze al giorno. Pronto il piano anti-Covid da parte delle autorità e del sindaco che commenta: “Dio benedica il coraggio dei napoletani. Questo ormai è l’Abruzzo campano“.

Un tema molto caldo quello degli assembramenti che si potranno vedere in giro e che potrebbero causare problemi di ordine pubblico. Anche il rientro dalle vacanze da parte dei giocatori è da non sottovalutare. Infatti dall’ultima ordinanza di De Luca, chi rientra dall’estero dovrà essere sottoposto a tampone ed isolamento fiduciario. E sono molti i calciatori che hanno scelto la Spagna o la Grecia per le vacanze.

Ma senza dubbio questo non sarà un problema per le società calcistiche dato l’elevato numero di controlli che vengono effettuati ogni giorno su tutto lo staff.