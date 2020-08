Consueto appuntamento con il bollettino del Ministero della Salute che aggiorna sui casi di positività al Coronavirus in Italia. Nella giornata odierna, 17 agosto 2020, si registrano 320 nuovi casi. Si tratta, dunque, di un trend in discesa considerando i 479 di ieri e i 629 della giornata di sabato.

Il maggior numero di casi si concentra nel Lazio, con 51 nuovi casi, superando i contagi registrati al nord. Segue il Veneto con 46, la Lombardia con 43 e l’Emilia Romagna con 41.

In Campania sono 34 i nuovi affetti da Covid. Tra questi molti sono giovani rientrati dalle vacanze. Due sono le regioni con 0 nuovi contagi: Molise e Basilicata.

I casi di Coronavirus registrati in Italia, stando a quanto riportato dal bollettino, in totale sono 254.235. Gli attualmente positivi sono 14.867. Le guarigioni ammontano a 203.968, con +182 casi rispetto a ieri. Il numero di decessi è di 35.400, +4 in più nelle ultime 24 ore.

I ricoverati con sintomi sono 810 mentre i pazienti in terapia intensiva sono 58, entrambi in aumento. In isolamento domiciliare si trovano 13.999 persone.