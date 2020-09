Il Ministero della Salute ha diramato il bollettino dell’emergenza Coronavirus dell’8 settembre 2020, aggiornato alle 23.59 del 7 settembre. I dati di oggi mostrano 1370 casi in più rispetto a ieri. Il totale dei casi da inizio emergenza è di 280.153. Il numero dei guariti da inizio pandemia è di 210.801, con un incremento di 563 pazienti rispetto a ieri.

CORONAVIRUS IN ITALIA: IL BOLLETTINO DEL 7 SETTEMBRE

Il numero dei deceduti ha subito un incremento di 10 pazienti, per un totale di 35.563. Gli attualmente positivi sono 33789, con un aumento di 796 unità. In aumento anche i pazienti in terapia intensiva, con un incremento di 1 unità, che porta il numero complessivo a 143. Il totale dei tamponi eseguiti oggi è di 92403.

La Regione con più nuovi casi oggi è la Lombardia (+271), mentre la Campania ha 249 positivi in più. Seguono la Puglia con 143 ed il Lazio con 129. In nessuna Regione oggi si sono registrati 0 casi, a differenza di quanto avvenuto ieri con la Valle d’Aosta.

I dati del bollettino del Coronavirus di oggi 8 settembre sono stati rilevati a fronte di 92403 tamponi eseguiti. In Lombardia sono stati effettuati ben 20781 test. Seguono l’Emilia Romagna con 12486. Terzo e quarto posto per Veneto e Lazio con, rispettivamente, 9504 e 9363. La Campania è invece la quinta regione ad aver effettuato più tamponi (7991).