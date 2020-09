Covid Italia, aumentano i contagi: 1434 nuovi casi, Lombardia e Campania le peggiori

PUBBLICITA' ELETTORALE

Coronavirus Italia – Sale il numero di nuovi contagi secondo il bollettino del 9 settembre 2020 diffuso dal Ministero della Salute. Sono 1.434 i nuovi positivi, mentre l’incremento della giornata di ieri si era fermato a 1.370. Lombardia e Campania sono le due regioni che registrano il dato peggiore con, rispettivamente, 218 e 203 nuovi casi.

CORONAVIRUS IN CAMPANIA: IL BOLLETTINO DEL 9 SETTEMBRE

Si registrano 14 nuovi decessi, morti che salgono quindi ad un totale di 35.577. Gli attualmente positivi sono 34.734, 945 in più rispetto a ieri. I casi totali diventano così 281.583. Attualmente sono ricoverati in terapia intensiva 150 pazienti, 7 in più nelle ultime 24 ore. I guariti diventano 211.272, +471 rispetto all’8 settembre.