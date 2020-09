Ultima tappa campana oggi per Salvini: “Non vi meritate De Luca e de Magistris”

Ieri il leader della Lega Matteo Salvini è arrivato in Campania per promuovere il suo candidato presidente Stefano Caldoro e fare campagna elettorale. La sua visita è stata molto contestata a Torre del Greco dove alcuni presenti hanno intonato cori e lanciato qualche pomodoro.

Ma Salvini non rinuncia al suo giro fra le bellezze della nostra terra e dopo essersi fotografato con dietro il Vesuvio, questa mattina sarà ad Ariano Irpino (Avellino).

Buon sabato da Napoli Amici, che spettacolo! ☀️

Oggi Campania, Basilicata e Puglia.

Alle 9.30 sarò ad Ariano Irpino (Avellino), alle 12 a Matera in piazza Vittorio Veneto, alle 15.30 a Gioia del Colle (Bari), alle 17 a Castellana Grotte (Bari). pic.twitter.com/rSknz1A5ln — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 12, 2020

Durante il suo comizio di ieri in piazza Matteotti a Napoli, Salvini ha anche lanciato frecciatine al suo ‘acerrimo rivale’ De Luca che nel corso di questi mesi lo ha più volte criticato:

“Ho girato la Campania bella stamattina, quella dell’arte e della Storia, e vi dico che non vi meritate De Luca e De Magistris. Per me, chi spaccia droga va in carcere. Lo dico anche a voi, la droga fa male, meglio il vino. La violenza è segno di debolezza. E’ per questo che la sinistra ha già perso”.

L’ex ministro degli interni infatti è stato molto contestato soprattutto dai centri sociali e da quanti sono scesi in piazza per dire che ‘Napoli non si lega’.

NAPOLI NON SI LEGA! Il presidio di centinaia e centinaia di cittadini e cittadine si sta spostando in corteo per… Pubblicato da Ex OPG Occupato – Je so’ pazzo su Venerdì 11 settembre 2020

Salvini a Napoli ha anche voluto scattare i soliti selfie con alcuni dei suoi sostenitori, foto poi postate sl suo profilo social.

Ancora negli occhi la straordinaria piazza di ieri sera a Napoli con la Lega, grazie! pic.twitter.com/BhyZGTxFO3 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 12, 2020

Prima si era recato in alcune aziende campane, tra Gragnano ed Eboli.

La passione, la dedizione e il coraggio di imprenditori e lavoratori campani, oggi tra Gragnano (Napoli) ed Eboli (Salerno), simboli di una Campania che non molla mai.

Onore a loro. pic.twitter.com/uVRMx9mOWz — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 11, 2020

La sera poi in Piazza.