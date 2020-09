Consueto aggiornamento pomeridiano con il sito del Ministero della Salute che aggiorna sui casi di positività al covid-19 in Italia. Oggi si sono registrati 16 decessi e 1.494 casi, un decremento dovuto soprattutto al dimezzamento dei tamponi effettuati. Ieri si erano avuti 1.766 e 17 decessi. Aumentano di 10 i ricoveri in terapia intensiva, giunti a un totale di 264 unità, 16 i morti. Il rapporto tra tamponi eseguiti e positivi sale al 2,9%.

Ancora una volta è la Campania la Regione più colpita con 295 casi, segue il Lazio con 211 e 183 del Veneto. Salgono i ricoverati in terapia intensiva, +10 rispetto a ieri per un totale di 264 persone. Sopra la soglia dei 50 mila, il numero degli attualmente positivi in Italia, arrivato oggi a 50.323. Era dal 27 maggio che non si superava tale soglia. Sedici i deceduti per un totale di 35.851 mentre i guariti complessivi sono 225.190.

COVID ITALIA BOLLETTINO 27 SETTEMBRE