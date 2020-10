Ancora una volta il sindaco De Magistris attacca De Luca. Lo ha fatto durante la trasmissione “L’aria che tira”, in onda su La7.

Queste le sue parole: “Dopo il lockdown si era trovato un equilibrio davvero ottimale nella nostra città perché la gente rispettava le misure e si stava abbastanza ordinati. Poi adesso è venuta una fase, con ‘l’aperti tutti’, di un maggior contagio in Campania.”

“Non stiamo allo stato di polizia, qui stiamo alla tirannide fuori controllo. De Luca è la tirannide. Che senso ha chiudere alle 23:00 una pizzeria di periferia, un ristorante in un luogo in cui non c’è movida. Tutte le persone andranno dalle 21:00 alle 23:00 creando assembramenti. Bisognava fare esattamente il contrario e l’abbiamo dimostrato in questi mesi.”

“In questi casi devi estendere gli orari, utilizzare gli spazi all’aperto, concentrarti laddove ci sono assembramenti. La mascherina all’aperto va bene se ci sono persone, se cammini da solo non serve a niente. Perché questo provvedimento? Ma come si fa a non capire che in questo modo oltre all’epidemia sanitaria siamo già in fase piena di pandemia sociale, economica e del lavoro. Non serve, fate le misure che servono.”

Non è la prima volta che il sindaco De Magistris attacca De Luca su questo fronte. Già la scorsa volta aveva lamentato l’inutilità dell’ordinanza emanata, riguardo la chiusura anticipata dei locali, in quanto avrebbe mandato in rovina centinaia di esercizi commerciali, già messi alla prova dal lockdown e dalla crisi economica.