Napoli – nuovo treno per la Linea 1. Il 2021 si presuppone possa essere l’anno della rinascita sotto tanti punti di vista. Tra vaccini e conseguente ripresa di attività e quindi dell’economia, lasciarsi alle spalle un anno funesto come questo 2020 può essere solamente un bene.

Rinascita che riguarda anche la metropolitana di Napoli, molto spesso criticata dai pendolari per i suoi ritardi e per i pochi treni a disposizione che anche in tempo di pandemia erano purtroppo affollati.

Da febbraio 2021 però dovrebbe entrare in scena un nuovo treno – con sediolini azzurro Napoli – sulla Linea 1 che aumenterà quindi la qualità e la flotta a disposizione dell’azienda che gestisce i trasporti. Ad annunciarlo è stato lo stesso sindaco della città, Luigi de Magistris, sulla propria pagina facebook:

“Il collaudo del nuovo treno della #metropolitana Linea 1 procede alla grande secondo i programmi, nonostante il covid. L’altra sera abbiamo percorso la tratta Piscinola – Municipio. Obiettivo febbraio 2021 per trasporto passeggeri“.