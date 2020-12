La violenta mareggiata, che ha colpito la città di Napoli, se da un lato ha messo ulteriormente in ginocchio il comparto economico dall’altro ha moltiplicato le iniziative di solidarietà: tra queste il lancio della ‘copertura solidale’ da parte della De Vivo Showroom, azienda che produce e installa coperture per esterni.

Il maltempo che ha colpito la Campania in questi ultimi giorni, ha raggiunto il suo culmine nella giornata del 28 dicembre. Ciò soprattutto nel capoluogo partenopeo dove le onde del mare hanno invaso la carreggiata provocando ingenti danni ai locali circostanti.

Mareggiata a Napoli, la ‘copertura solidale’ di De Vivo Showroom

Un evento che ha colpito in particolar modo i commercianti della zona del lungomare già provati dall’avvento del Covid-19. Di qui l’idea di Raffaele De Vivo, amministratore delegato dell’azienda, che alla nostra redazione ha raccontato: “Quella sera iniziavano a circolare dei video online. Vedendo quei locali distrutti ho pensato di lanciare un’iniziativa mirata. Ne ho parlato con mio padre e i miei fratelli che hanno appoggiato la mia idea. Così abbiamo lanciato la ‘copertura solidale'”.

“Installeremo coperture per esterni ai cinque locali più colpiti dal disastro. Il tutto a titolo gratuito. Vogliamo aiutare queste attività già colpite dal covid-19 perché pensiamo che, soprattutto in momenti come questi, sia fondamentale aiutarsi a vicenda.”

L’azienda napoletana, dunque, offrirà un supporto concreto alle strutture danneggiate attraverso soluzioni ad hoc che puntino a soddisfare a pieno gli standard di sicurezza. Ciò per evitare che in futuro possano ripetersi situazioni del genere.

Le attività interessate possono rivolgersi alla De Vivo Showroom attraverso l’indirizzo e-mail raffaele@devivoshowroom.it, allegando alcune foto delle strutture andate in rovina.