Il covid continua a mietere vittime. Nella giornata di ieri, sono stati 57 i decessi nella sola Campania (26 morti nelle ultime 48 ore, 31 invece in precedenza ma registrati soltanto ieri). Tra questi vi è anche una giovane mamma di Ottaviano, comune della città metropolitana di Napoli.

Ad annunciarlo è il sindaco Luca Capasso, in un post sul suo profilo Facebook:

“Come forse avrete notato, da qualche giorno non pubblico più post suoi nostri concittadini morti per covid e non perché non ne abbiamo, ma perché avrei voluto trasmettervi meno ansia. Tuttavia oggi faccio un’eccezione, per comunicarvi la dipartita di una giovane donna ottavianese di 44 anni, mamma e moglie strappata alla vita da questo maledetto virus. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze, ma siamo sconvolti. Io sono sconvolto. Se qualcuno vuole ancora illudersi di non sentirsi coinvolto, sappia che è totalmente fuori strada. Qui si lotta per non morire. E le regole si rispettano per la sopravvivenza di un’intera comunità”.

A Ottaviano sono 393 le persone attualmente positive (bollettino del 1 aprile), con un incremento giornaliero di 47 casi. In questi giorni di Pasqua, l’intera Italia sarà collocata in zona rossa ma sono diverse le segnalazioni di cittadini per strada. Pochi i controlli, al punto che il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha emanato un’ordinanza per chiudere alcune vie.