VACCINI OVER 60: AL VIA DOMANI LE PRENOTAZIONI IN CAMPANIA

Procede spedita la campagna di vaccinazione in Campania. Obiettivo, come dichiarato dal presidente Vincenzo De Luca in conferenza stampa, è quello di vaccinare l’intera popolazione di Napoli entro luglio . Per questo dopo aver aperto la piattaforma agli over 70 il 13 marzo, domani toccherà agli over 60 iniziare a registrarsi per ricevere i vaccini.

Questo il comunicato della Regione Campania:

Si comunica che da domani mattina sarà aperta la piattaforma per le adesioni al piano vaccinale della fascia di età 60-69 anni. Le convocazioni si attiveranno nei tempi più rapidi possibile, compatibilmente con l’arrivo dei vaccini. Per l’adesione degli ultrasessantenni il link è lo stesso di quello usato in precedenza“. “.

VACCINAZIONI, DA DOMANI VIA ALLE ADESIONI DEGLI “OVER 60”

(a cura dell'Unità di… Pubblicato da Regione Campania su Venerdì 9 aprile 2021

Per registrarsi basta avere a portata di mano tessera sanitaria e codice fiscale. Una volta scaricato il consenso, sarò possibile completare l’anamnesi. Un codice poi arriverà sul cellulare e dovrà essere reinserito in piattaforma per completare la registrazione. Sarà infatti attraverso un sms che l’Asl avviserà del giorno e del luogo indicato per la vaccinazione. I tempi di attesa, come specificato nel comunicato, dipendono dalla quantità dei vaccini a disposizione. Ad oggi, in un mese sono stati vaccinati 130 mila over 70 ma sono ancora in tanti ad aspettare di ricevere ancora la prima dose.