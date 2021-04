Il governatore della Campania,, questa sera sarà ospite dinel corso della trasmissione ‘Porta a Porta’ in onda su Rai1 in seconda serata (verso le 23.30). Ad annunciarlo è lo stesso presidente in un post sul suo profilo Facebook:

“Appuntamento in seconda serata su Rai1, dove sarò intervistato nel corso della puntata di Porta a Porta, condotta da Bruno Vespa. Non mancate”.

Appuntamento in seconda serata su Rai1, dove sarò intervistato nel corso della puntata di Porta a Porta, condotta da Bruno Vespa.

Non mancate. Pubblicato da Vincenzo De Luca su Martedì 13 aprile 2021

E’ la seconda ospitata di De Luca da Vespa nel giro di due settimane, l’ultima infatti era avvenuta lo scorso 31 marzo. Argomento principale di stasera sarà lo stop del vaccino Johnson & Johnson da parte degli Usa. Uno stop che ha bloccato anche le dosi in arrivo in Italia con conseguente rallentamento del piano vaccinale. Inoltre si parlerà della battaglia tra il Commissario per l’emergenza covid Figliuolo e il governatore campano sul piano vaccini. Il primo vuole procedere per fasce d’età, il secondo una volta vaccinati gli over 80 e i fragili vuole dare le dosi inutilizzate di Astrazeneca alle categorie economiche. Altro tema caldo riguarda il turismo e le vaccinazioni in via prioritaria delle isole di Ischia, Procida e Capri.