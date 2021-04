Campania, come avere il certificato di vaccinazione anti covid

La Campania, secondo i dati del Ministero della Salute, ha somministrato 1.143.056 dosi anti covid. Da ieri è possibile scaricare ilin Campania e conosce anche il lotto somministrato. La Regione, tramite la Soresa, la società che si occupa degli appalti della sanità, ha attivato una piattaforma per il recupero dell’attestato. In questo modo ogni cittadino potrà conoscere che tipo di vaccino gli è stato somministrato.

La Regione, tramite una nota informativa, fa sapere: “In data 13-03-2021 l’Unità di Crisi Regionale ha dato mandato a So.Re.Sa. S.p.A. di attivare, sulla piattaforma “SINFONIA vaccini”, il servizio di consultazione degli attestati di avvenuta vaccinazione COVID-19 da parte dei cittadini vaccinati. Il servizio è accessibile dai cittadini al seguente indirizzo: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/info/cittadino.

Per la consultazione dei dati il sistema prevede:

• L’inserimento del codice fiscale del vaccinato

• L’inserimento del numero di tessera sanitaria del vaccinato

• L’inserimento, da parte del vaccinato, di un codice di verifica inviato via SMS dal sistema al numero telefonico indicato in fase di adesione alla campagna vaccinale.

A fronte del corretto inserimento di codice fiscale, numero di tessera sanitaria e codice di verifica SMS, il sistema rende disponibile l’attestato di vaccinazione, sia per la prima che per la seconda dose”.

Quando è scoppiato il caso AstraZeneca e i lotti sequestrati, le polemiche riguardavano anche la questione che la molte persone non avessero accesso ai dati riguardanti le somministrazioni dei lotti. Con questo link, messo a disposizione della Regione, si risolvono dunque molti problemi.