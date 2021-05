Covid Italia: il bollettino del 10 maggio 2021

Covid in Italia, il bollettino di oggi 10 maggio 2021 – Il Ministero della Salute, che quotidianamente aggiorna sui casi di positività al coronavirus in Italia, ha diffuso l’aggiornamento di oggi. Sono 5.080 i nuovi positivi a fronte di 130.000 tamponi effettuati. Ladi nuovo in aumento rispetto a ieri quando si attestava al 3,6%.

In testa la Campania con 943 nuovi contagi, seguita dal Lazio con 680. Nessuna Regione registra più di mille contagi giornalieri.

Il numero di decessi sale a 123.031, +198 nelle ultime 24 ore. Sono 15.427 i ricoverati con sintomi, +7 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 2.158, con un decremento di 34 unità, e 80 gli ingressi giornalieri. In isolamento domiciliare si trovano 356.085 persone.

Il numero di dimessi e guariti si attesta a 3.619.586, +15.063 nelle ultime 24 ore. Il numero di attualmente positivi è in ulteriore diminuzione raggiungendo i 373.670 casi (-10.184). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, stando al bollettino di oggi, 10 maggio 2021, hanno contratto il coronavirus 4.116.287 persone in Italia.

In generale, rispetto a ieri, il tasso di positività continua ad aumentare, tornando nuovamente vicino al 4%. Il numero di nuovi casi non supera i 5.000 ma bisogna valutare il dato in relazione al forte calo di tamponi effettuati (oggi 130.000, ieri 226.006). Stando all’ultimo bollettino si registrano più decessi. Quasi stabile il numero di guariti che resta abbastanza alto. Continuano a calare i ricoveri in terapia intensiva mentre quelli in area medica subiscono un lieve aumento.