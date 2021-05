Campania, l’app della Regione è la più scaricata in Italia

200mila familiari registrati e superati i 2 milioni e mezzo di attestati visualizzati. Sono i numeri ad un anno dal suo lancio dell’App e-Covid Sinfonia, realizzata da Soresa spa per la Regione Campania.

L’App e-Covid Sinfonia, “oggi è al primo posto nelle classifiche ufficiali delle App più scaricate in Italia per la categoria Medicina sulle due principali piattaforme online: App Store e Google Play“. Inoltre, l’App campana è sul podio nella classifica italiana globale, subito dopo Poste Italiane.

Nelle ultime settimane, si afferma in una nota, “si sono aggiunte nuove funzionalità che hanno reso l’App e-Covid Sinfonia sempre più innovativa” come la prenotazione per gli Open Day Vaccinali.

“Sono tantissimi i giovani campani – afferma Massimo Di Gennaro, direttore Data Analytics e Innovazione Digitale di Soresa spa – che decidono di aderire agli Open Day effettuando la prenotazione via App, preferendo questa soluzione alla Piattaforma Web. Tutti gli strumenti sviluppati per Regione Campania sono ispirati a principi quali l’appropriatezza tecnologica, la rapidità, la flessibilità, e il riuso futuro. Dobbiamo fare tesoro di quanto realizzato in questo periodo di emergenza per realizzare una sanità regionale sempre più connessa e innovativa“.