L’APPELLO DI DE LUCA AI CAMPANI: “VACCINATEVI”

La campagna vaccinale prosegue spedita in Italia così come in Campania. Negli ultimi giorni sono diversi gli open day organizzati dalle asl del territorio per vaccinare anche giovanissimi (la piattaforma è stata aperta a partire dai 12 anni). Inoltre da oggi è possibile anche prenotarsi in farmacia e ricevere il vaccino monodose Johnson & Johnson. Un ulteriore modo per accelerare la campagna vaccinale.

Parallelamente però ci sono ancora alcuni cittadini titubanti che non si sono prenotati sul sito della Regione e non hanno ancora fatto il vaccino. A loro, una piccola parte di campani, si rivolge Vincenzo De Luca. Il governatore ha infatti pubblicato sul suo profilo social un appello affinché tutti si vaccinano per far diventare la Regione al più presto immune. L’estate da trascorrere in sicurezza e la prossima apertura dell’anno scolastico in tranquillità senza pericolo di focolai in classe, sono temi centrali per spingere gli indecisi a vaccinarsi.

“La Campania è impegnata in uno sforzo straordinario per garantire un’estate sicura a tutti, e poi l’inizio del prossimo anno scolastico in serenità. Dobbiamo fare un ulteriore scatto per vaccinare più cittadini possibile. Faccio appello a quella piccola quota parte che non ha ancora aderito alla campagna vaccinale. Con un altro piccolo sforzo raggiungeremo l’obiettivo di immunizzare tutti nel più breve tempo possibile“.

L’obiettivo del presidente della Campania, più volte ribadito in conferenza stampa, è quello di immunizzare Napoli entro luglio. Un traguardo non impossibile se si considerano anche le maggiori dosi di vaccino arrivate in Regione negli ultimi giorni.

IL LINK PER ADERIRE AL VACCINO