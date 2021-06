OPEN DAY DELLA FUNIVIA DEL FAITO

La Funivia del Faito apre le sue cabine e mostra la sua storia a chiunque volesse conoscerla. Venerdìè stato infatti organizzato un open day, una giornata in cui sarà possibile visitare gli impianti e salire sulla funivia. In questi ultimi mesi abbiamo associato le parole open day alla somministrazione dei vaccini ma ora l’Eav ha deciso di lanciare questa iniziativa per mostrare una delle bellezze della nostra terra. L’estate è alle porte e non può mancare un’esperienza unica sulla storica “panarella” che in 8 minuti da Castellammare sale ai 1100 metri della cima del Faito.

Chi prende la funivia infatti può ammirare un panorama unico al mondo che va dall’azzurro del mare della penisola sorrentina fino al verde del Parco dei Monti Lattari. Una salita, in tutta sicurezza con controlli giornalieri su freni e funi, come sottolineato dal presidente Eav Umberto de Gregorio.

In un comunicato, l’Eav spiega le modalità di prenotazione e in cosa consiste la giornata dell’open day:

“Per celebrare l’arrivo dell’estate EAV organizza il primo Open Day Faito. Il prossino 25 giugno l’esperienza in funivia sarà completamente gratuita. Per l’occasione il personale, prima di ogni corsa, accompagnerà gli ospiti in una visita guidata agli impianti della funivia con illustrazione della sala macchine e della sala comandi. Per partecipare all’Open Day basta effettuare la prenotazione dal sito di EAV indicando il numero di persone e la corsa prescelta“.

Gli orari sono: 10:00 – 10:20 – 10:40 – 11:00 – 11:40 – 12:00 – 12:40 – 13:00 – 13:40 – 14:00 – 14:40 – 15:00 – 15:20 – 15:40 – 16:00 – 16:20 – 16:40 – 17:00. Si raccomanda di prenotare prima di andare sulla Funivia collegandosi alla piattaforma di prenotazione del Campania Express scegliendo la Linea “Funivia del Faito” e l’orario scelto, e di conservare copia del biglietto da esibire agli operatori.