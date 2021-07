Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto aggiornamento alla cittadinanza, si è rivolto al Leader della Lega, Matteo Salvini, giunto a Santa Maria Capua Vetere per l’incontro con la direttrice del carcere, invitandolo a vaccinarsi e a indossare la mascherina.

De Luca a Matteo Salvini: “Vaccinati e metti la mascherina”

Innanzitutto sul Green Pass, attivo da ieri in Europa, ha dichiarato: “La Campania la tessera di vaccinazione l’ha fatta già da 4 mesi. Oggi a Roma stanno discutendo sulla necessità di dare il green pass dopo la seconda dose. In Campania questo lo abbiamo già deciso 4 mesi fa. Abbiamo già distribuito 500 mila tessere. Chi ha la tessera potrà andare più facilmente a vedere le partite, a teatro, al ristorante. Si tratta di una cosa importante non inutile”.

Quanto alla visita di Salvini: “In Campania vaga un esponente politico sceso qui da Milano. Noi ogni estate abbiamo la consolazione di doverlo ospitare. Siamo una Regione ospitale. Il mio invito a questo signore che scende da Milano ogni estate è quello di vaccinarsi, di non fare lo scapigliato. Poi aggiungo anche l’invito di passare almeno un’ora della sua giornata a leggere qualcosa, a informarsi su qualcosa”.

“Questo passa la sua giornata, da quando si sveglia a quando se ne va a dormire, solo a fare tweet, interviste, comparsate, televisioni. É la nuova classe dirigente di questo Paese. Analfabeti di ritorno e in qualche caso anche in andata. Noi siamo ospitali. Vaccinati amico mio e mettiti la mascherina. Per il resto ogni affermazione che fa questo signore mi fa guadagnare 100 mila voti secchi. Quindi Dio lo benedica”.