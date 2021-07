Castellammare di Stabia diventa set cinematografico per un nuovo film dal titolo provvisorio “RosaNero”, e attualmente la produzione ha avviato un casting alla ricerca di comparse.

Ad annunciarlo è anche il sindaco del Comune, Gaetano Cimmino, con un post social. “Castellammare di Stabia diventa lo scenario di un’importante produzione cinematografica. Sarà ambientato nella nostra città il film ‘RosaNero’, prodotto dalla Film Commission Regione Campania e diretto dal regista Andrea Porporati, con un cast di livello nazionale.” scrive Cimmino, aggiungendo che si tratti di “una bella opportunità di marketing territoriale per la nostra splendida città, che finalmente negli ultimi tempi inizia a mettere in mostra la sua bellezza e il suo fascino in giro per l’Italia.”

Come pubblicato sul sito di Film Commission Regione Campania, inoltre, le riprese delle scene da girare a Castellammare di Stabia, si terranno tra il 19 e il 31 luglio. Per nota produzione cinematografica, si effettuano casting per comparse e figurazioni speciali regolarmente retribuite, sia donne che uomini, di età compresa tra i 18 e i 78 anni. Per la tutela di tutti e in conformità alle normative vigenti per la prevenzione del contagio da Covid-19, i casting si terranno solo su confermata prenotazione, dove verrà indicato orario e luogo di convocazione.

Casting per comparse, come prenotarsi per l’audizione

Le prenotazioni sono aperte esclusivamente dal 7 fino al 16 luglio. Avranno priorità le candidature dei residenti a Castellammare e zone limitrofe. Non saranno prese in considerazione candidatura dei non residenti in Campania. Sul sito di Film Commission Regione Campania è possibile prendere visione delle indicazioni per candidarsi.

Come scritto nell’annuncio, per richiedere prenotazione per casting in presenza bisogna scrivere al seguente indirizzo mail: rnprenotazioni@gmail.com. Nella mail bisogna inoltre indicare i seguenti dati: nome e cognome, data di nascita, indirizzo di residenza e numero di telefono. Per accedere al casting è indispensabile portare con sé: carta di identità, codice fiscale e Iban.