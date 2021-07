“La Sposa”, Serena Rossi su Rai Uno con una nuova fiction: la trama e le foto dal set

Dopo il successo di Mina Settembre, Serena Rossi torna sul set per registrare La Sposa, la nuova fiction di Rai 1 che dovrebbe andare in onda a settembre. Serena Rossi, cantante, attrice e conduttrice napoletana, si è fatta conoscere dal grande pubblico quando ha interpretato Carmen in Un Posto Al Sole. In inverno, il grande salto con la fiction Rai Mina Settembre, rinnovata per la seconda stagione, che racconta le vicende di una assistente sociale a Napoli.

Adesso, è pronta a ritornare sul grande schermo con La Sposa, serie tv che racconta una struggente storia d’amore, un racconto di riscatto femminile e familiare ambientato negli anni ’60. La storia prende spunto dai ‘matrimoni per procura’ con giovani donne del Sud che venivano date in spose ad uomini ricchi del Nord.

Ad annunciare l’inizio delle riprese è stata la stessa Serena sul suo profilo Instagram con un post che la ritrae sul set di Giacomo Campiotti. Come riporta Ansa, la serie verrà girata tra Roma, la Puglia e il Piemonte e sarà composta da tre puntate. Serena Rossi vestirà i panni di Maria, giovane calabrese, che per salvare la sua famiglia accetterà il matrimonio per procura con il nipote di un agricoltore vicentino e dovrà trasferirsi al Nord facendo i conti con il nuovo lavoro nei campi e il rifiuto del marito che ha da poco perso la sua prima moglie.

Nella fiction verranno mostrate anche le vicende e le lotte sociali di fine anni Sessanta con gli scioperi dei braccianti e degli operai, le rivendicazioni sindacali per ottenere condizioni di lavoro più adeguate