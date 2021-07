Nella suggestiva location di Villa Bruno si terrà la XXI edizione del Premio Massimo Troisi, organizzato dalla città di San Giorgio a Cremano e realizzato grazie ad un finanziamento di 300.000 euro della regione Campania.

Il prestigioso osservatorio sulla comicità si svolgerà dal 26 al 31 luglio. Ieri la conferenza di presentazione alla presenza del Sindaco Giorgio Zinno che ha spiegato come le serate saranno:

“Una grande festa per tutti, l’occasione di assistere a spettacoli di grande spessore nella bellissima città di San Giorgio a Cremano“. Durante la kermesse si alterneranno serate musicali e dedicate al teatro, premiazioni e alcuni artisti dello spettacolo come Arturo Brachetti, Enrico Brignano e Sergio Sylvestre.

“Protagonisti delle sei serate di programmazione saranno gli artisti locali” – afferma l’assessore alla cultura Pietro de Martino. “Non dimenticandoci che San Giorgio è da sempre una fucina di scrittori, attori e musicisti“. Inoltre, per aprire al massimo le opportunità, i provini di candidatura sono stati svolti tramite video e non di persona, permettendo a chiunque di partecipare alle selezioni.

Il direttore artistico di questa nuova edizione è Maurizio Casagrande, attore e regista di grande successo, scelto perché “ha dato linfa e idee nuove al progetto, dimostrando un attaccamento e una presenza fisica mai conosciuta prima d’ora“.

Casagrande afferma: “La mia presenza costante è dovuta al fatto che questa carica mi onora, perché per me Massimo è un punto di riferimento. Oltre che grande artista, è stato l’ispiratore di un modo di raccontare la napoletanità in tutta Italia“. Poi continua: “Un piccolo difetto di noi napoletani, nel raccontarci, è la tendenza all’autoreferenzialità: tendiamo a “dircelo tra di noi”. Bellissimo, ma non basta. Queste cose vanno raccontate a chi non si conosce“.

Da sabato partiranno le prevendite, il biglietto avrà un costo di tre euro; il tracciamento sarà garantito e la platea sarà numerata per permettere ai congiunti di sedere vicini e rispettare allo stesso tempo le norme anti Covid. Il parco di Villa Bruno, appena ristrutturato, ospiterà mille persone in una delle location più belle del territorio, luogo simbolo della cultura vesuviana.

Il Sindaco Giorgio Zinno entusiasta afferma: “Oggi, tornare a fare il premio Massimo Troisi, fare musica o teatro significa tornare ad essere vicini. Molte persone parlavano del distanziamento sociale ed è una delle frasi più deleterie. Il nostro è un distanziamento fisico, quello sociale è un altro. Noi dobbiamo continuare” anche e soprattutto grazie all’arte “ad essere una grande comunità“.

Il programma completo delle sei serate che hanno come obiettivo la ricerca dei talenti nell’arte comica: attori, sceneggiatori, scrittori e registi. Gli spettacoli inizieranno alle 21 (i biglietti saranno disponibili a partire da sabato 17 luglio, sul circuito Go2) e si terranno nel Parco di Villa Bruno:

26 luglio: “IL PREMIO IN RICORDO di Alighiero Noschese “; serata di apertura dedicata al ricordo di Alighiero Noschese . Intervengono: Casa Surace , Francesco Cicchella , Vincenzo De Lucia , Barbara Foria , Maurizio Di Girolamo, Andrea Jelardi

– 27 luglio: “IL PREMIO IN MUSICA”; THE KOLORS in concerto con Cabriolet Panorama 2021. Interviene: Maurizio Casagrande

– 28 luglio: “IL PREMIO IN TEATRO”; Arturo Brachetti in Arturo racconta Brachetti

– 29 luglio: “Il PREMIO IN SEMIFINALE”; semifinali miglior attore comico e migliore scrittura comica. Intervengono Eleonora Pedron ed Enrico Brignano

– 30 luglio: “IL PREMIO IN CORTO”; semifinali per il concorso migliore cortometraggio comico. Intervengono: Teo Teocoli , Rosario Pellecchia, Ivan Granatino , @Fabio Barone

– 31 LUGLIO: “IL PREMIO IN GALA”; premiazioni per i concorsi MIGLIORE ATTORE COMICO, MIGLIORE SCRITTURA COMICA e MIGLIORE TESTO TEATRALE, SCENEGGIATURA CINEMATOGRAFICA E SCRITTURA SERIALE DI FICTION, MIGLIORE CORTOMETRAGGIO COMICO. Intervengono: Debora Villa , Sergio Sylvestre e altri ospiti a sorpresa.