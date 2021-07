Arrivano i vaccini, l’Asl Napoli 2 Nord organizza open day: come prenotarsi

La campagna di vaccinazione prosegue spedita in Campania. Come annunciato dal presidente Vincenzo De Luca, serve che almeno il 70/80% dei campani sia immunizzato con due dosi entro ottobre per evitare un altro lockdown che appare imminente data la contagiosità delle varianti. Per questo le Asl stanno organizzano diversi open day rivolti ai cittadini che ancora non si sono prenotati.

OPEN DAY ASL NAPOLI 2 NORD

Come reso noto dall’Asl Napoli 2 Nord, sono ripresi gli Open Day per la vaccinazione contro il Covid 19 in tutti i centri di competenza. Le vaccinazioni erano state sospese lo scorso 6 luglio a causa della carenza di vaccini. Mancano infatti le dosi in Campania per coloro che devono riceverela prima dose, un problema che è stato più volte denunciato dal governatore De Luca.

“L’attività, riservata a chi non ha fatto ancora la prima dose, era stata interrotta a causa delle ridotte scorte di vaccini. In tutte le 23 strutture vaccinali, i cittadini residenti nei 32 Comuni di competenza dell’Asl Napoli 2 Nord potranno presentarsi muniti di un documento di identità e tessera sanitaria per sottoporsi a vaccinazione con Pfizer e Moderna.

L’accesso diretto sarà possibile già dalla giornata di domani 20 luglio. Per maggiori informazioni sulle sedi dei centri vaccinali è possibile consultare il sito dell’Asl Napoli 2 Nord“.