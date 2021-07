Consueto aggiornamento pomeridiano con il bollettino covid del Ministero della salute che comunica i dati relativi all’Italia di oggi, lunedì 19 luglio. In 24 ore sono 2.072 nuovi casi su 89.089 tamponi effettuati (compresi quelli rapidi) per un tasso di positività del 2,3% (ieri era all’1,9% mentre in Campania è pari a 6,5%). Ieri erano stati oltre 3 mila i nuovi positivi.

COVID ITALIA: BOLLETTINO 19 LUGLIO

La regione con più casi è il Lazio (434), segue la Sicilia con 300, il Veneto con 238, l’Emilia Romagna 219, la Lombardia 208, la Toscana 191, la Campania 151. Tutte le altre Regioni hanno casi sotto quota 100 (zero in Basilicata e Valle d’Aosta).

Sette le vittime (ieri erano state tre), per un totale da inizio pandemia di 127.874 persone in totale. Aumentano anche i ricoverati in terapia intensive 162 (+6), con 16 ingressi nelle ultime 24 ore, mentre sono i 1.188 i ricoverati con sintomi. I casi totali, compresi morti e guariti di chi ha contratto il covid, raggiungono quota 4 milioni e 289.528. Il numero di attualmente positivi in Italia è di 47.525 mila persone.