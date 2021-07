Ottime notizie per gli amanti della cultura: stanno per tornare i venerdì di Ercolano, le visite guidate serali per ammirare il Parco Archeologico sotto le stelle e godere allo stesso tempo di una suggestiva performance teatrale.

L’evento si inserisce nell’ambito della rassegna Campania by Night, è programmato e finanziato dalla Regione Campana attraverso Scabec S.p.A e organizzato in collaborazione con il Parco Archeologico di Ercolano, il Comune di Ercolano e Teatri 35.

Le aperture serali sono programmate a partire da venerdì 6 agosto fino al 24 settembre. I venerdì di Ercolano prevedono visite guidate dell’area archeologica, che saranno arricchite dalle proiezioni di alcune immagini di affreschi. Si tratta di opere d’arta strappate dagli edifici di Ercolano durante gli scavi per cunicoli settecenteschi, e custodite al Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Inoltre, alcuni affreschi ercolanesi ed alcuni dipinti di età moderna verranno proposti con la tecnica Tableaux Vivants, le performance teatrali della compagnia Teatri 35. I temi figurativi selezionati per le proiezioni e per i Tableaux Vivants sono legati alla figura di Ercole, l’eroe che ha dato il nome alla città, e sono presentati in una sequenza che, accompagnata dalla narrazione delle guide, suggerisce i vari aspetti del mito di Ercole, dalla nascita alle fatiche e all’apoteosi tra gli Dei dell’Olimpo.

Qui di seguito ricapitoliamo tutte le informazioni utili sull’edizione 2021 dei Venerdì di Ercolano:

Date

Tutti i venerdì dal 6 agosto al 24 settembre

Orari

Sono previsti 18 turni di visita a partire dalle ore 20.00 alle ore 22.50, con partenza ogni 10 minuti. I visitatori dovranno presentarsi 20 minuti prima del proprio turno di visita.

Luoghi

È possibile accedere alle visite guidate esclusivamente da Corso Resina. I parcheggi disponibili sono quelli degli Istituti Scolastici Iovino e Rodinò e di Villa Favorita. È chiuso il parcheggio comunale in Via dei Papiri Ercolanensi.

Prezzi

Intero: 5,00 €

Ridotto: 2,50 €

I biglietti sono acquistabili su Ticketone tramite questo link