METEO/ Tregua dal caldo africano: in arrivo correnti più fresche anche al Sud

Il caldo africano continua ad interessare il Sud Italia ma, stando alle previsioni meteo, già verso il fine settimana anche per le Regioni meridionali potrebbe verificarsi una momentanea tregua dal caldo, ponendo fine all’afa di questi giorni grazie ad un calo delle temperature.

Meteo, nel fine settimana tregua dal caldo

Secondo le previsioni del meteorologo Salvatore de Rosa de ‘Il Meteo’, nei prossimi giorni l’ondata di caldo record proseguirà senza sosta facendo slittare i termometri oltre i 40 gradi in alcune Regioni del Sud. Picchi di 45 gradi, ad esempio, potrebbero essere raggiunti in alcune zone della Sicilia. Diversa la situazione per le Regioni settentrionali grazie alla presenza di correnti più fresche che riusciranno a mantenere le temperature sotto i 30 gradi.

Tuttavia, a cavallo del fine settimana, un quadro più stabile potrebbe interessare anche il Mezzogiorno grazie all’avvento di alcune correnti di Maestrale che inizieranno a soffiare anche sulle Regioni più bollenti. In tal modo i termometri inizieranno a segnare valori più consoni alla media stagionale, ponendo fine, almeno temporaneamente, agli eccessi registrati in questo ultimo periodo.

Eppure, sembrerebbe trattarsi soltanto di una breve pausa in quanto l’anticiclone africano potrebbe prendere nuovamente il sopravvento già nel corso della prossima settimana. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono nuovi aggiornamenti.