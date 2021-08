L’attrice Lana Condor ha scelto le bellezze della Campania per trascorrere le vacanze in compagnia del fidanzato. La protagonista di alcuni film di successo come ‘Tutte le volte che ho scritto ti amo’, ‘P. S. Ti amo ancora’ e ‘Tua per sempre’ ha postato sul suo profilo Instagram una serie di foto e storie che esaltano la nostra Regione.

Lana Condor, che vanta più di 11 milioni di follower, è rimasta colpita sopratutto dalla bontà del cibo. In gita tra Amalfi, Capri e Positano, ha apprezzato non solo le bellezze paesaggistiche ma anche e soprattutto quelle gastronomiche. “Sto diventando una foodstagram” – è il suo commento più gettonato sotto alla pizza, agli spaghetti con ragù o con le vongole, alla frittura di calamari, ai gamberi rossi come il tramonto sul mare. Pietanze che apprezza e che vuole condividere con i suoi fan. Infatti foodstagram vuol dire proprio non resistere alla tentazione di fotografare ciò che mangiamo.

Prima foto di lei, e poi foto di cibo.

Lana ironizza: “Una dieta molto rigida, vedi foto“.

Lana quindi ha confermato quanto scritto prima di arrivare in Campania:

“Sono iniziate le mie vacanze da sogno, ora questa pagina diventerà 110% foodstagram“.

Da Jennifer Lopez a Del Piero, sono tantissimi i vip che quest’anno hanno deciso di trascorrere le loro vacanze in Campania. Attirare dal mare e dal buon cibo.