Afghanistan, Regione Campania: “Pronti ad accogliere i cooperanti da Kabul”

Anche la Regione Campania è intervenuta sulle vicende che stanno interessando l’Afghanistan annunciando di essere pronta ad accogliere i cooperanti provenienti da Kabul.

Regione Campania sull’Afghanistan: “Pronti ad accogliere cooperanti da Kabul”

Tramite una nota, la Regione ha reso noto: “La Regione Campania, con la Protezione Civile regionale e le proprie strutture sanitarie, ha dato la disponibilità al Governo all’accoglienza di cooperanti e collaboratori della missione italiana in Afghanistan, provenienti da Kabul attraverso il ponte aereo in corso”.

L’accoglienza, tuttavia, sarà avviata nel pieno rispetto delle norme anti-covid: “Al loro arrivo a Roma, nei prossimi giorni saranno trasferiti secondo necessità anche in Campania per il periodo di dieci giorni di quarantena previsto per quanti risultano negativi al tampone. L’Unità di Crisi è già pronta, e nella giornata di domani saranno definiti con il Dipartimento della Protezione Civile il programma e le modalità di accoglienza”.

Intanto diversi Comuni campani si sono mostrati disponibili ad offrire accoglienza ai profughi afghani che, presi dalla disperazione, a seguito dell’insediamento dei Talebani, stanno tentando in tutti i modi di fuggire dal proprio Paese.

Sulla problematica è intervenuto il Comune di Napoli ed altre amministrazioni del Napoletano, come quella di San Giorgio a Cremano. Di poche ore fa l’annuncio del Comune di Casagiove, pronto a tendere la mano verso la popolazione afghana.