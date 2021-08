Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo Campania, ha fatto sapere che entro l’anno sarà preparata una legge ad hoc che gli consentirà di affacciarsi ad un terzo mandato, incontrando il disaccordo di Giuseppe Conte, ex Premier e attuale leader del M5S.

De Luca pronto al terzo mandato, Conte: “Meglio non mantenere lo stesso ruolo per troppi anni”

Giunto a Salerno, nella giornata di ieri, per sostenere Elisabetta Barone, candidata a sindaco, l’ex Presidente del Consiglio è intervenuto anche sulla legge che permetterà al Governatore campano di poter rimanere alla guida della Regione per un altro mandato. A tal proposito, stando a quanto reso noto da ‘Il Corriere del Mezzogiorno’, secondo Conte “è sbagliato mantenere lo stesso ruolo per troppi anni”.

L’ex Premier, infatti, ha commentato: “Non sono qui per parlare di questo ma del nuovo progetto politico della città però credo che una logica turnaria, di rotazione negli incarichi pubblici, sia sempre preferibile al fatto che poi si consolidino nelle stesse posizioni le medesime persone”.

Dal suo canto De Luca ha più volte ribadito che la Campania farà semplicemente ciò che altre Regioni hanno già attuato: “Faremo quello che ha fatto la Regione Veneto ed altre Regioni cioè da quando si approva la legge elettorale della Campania scatta la norma dei due mandati, niente di particolarmente innovativo. E’ una linea già segnata da altre Regioni. Faremo la legge entro l’anno”.