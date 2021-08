Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto sapere che entro l’anno sarà preparata una legge ad hoc che gli consentirà di poter rimanere alla guida della Regione per un altro mandato. In occasione della presentazione della conferenza stampa il ‘Canto delle Sirene’, il presidente si è fermato con i giornalisti per parlare di covid e di politica.

DE LUCA APRE A UN TERZO MANDATO

A chi gli chiedeva di un futuro terzo mandato come governatore della Campania, ha risposto:

“Sì, faremo quello che ha fatto la Regione Veneto ed altre Regioni cioè da quando si approva la legge elettorale della Campania scatta la norma dei due mandati, niente di particolarmente innovativo. E’ una linea già segnata da altre Regioni. Faremo la legge entro l’anno”.

Rieletto a settembre dello scorso anno con il 69,48%, De Luca alla soglia dei 72 anni è stato scelto nuovamente dai cittadini per rappresentare la Campania (secondo mandato che scadrà nel 2025). Ogni mandato infatti dura quanto una legislatura, cioè 5 anni. Per legge però, c’è un limite di due mandati.

“Di conseguenza, la l. 165/2004, che ha adottato la disciplina statale di principio in materia elettorale regionale, contempla come principio fondamentale la «previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia»“.

Ma De Luca vuole copiare quanto fatto qualche anno fa dal collega Zaia. Nel 2018 infatti in Veneto è stata approvata una proposta di legge che modifica le regole per l’elezione del presidente della regione, togliendo il limite dei due mandati. Una possibilità che le Regioni possono prendere in autonomia dallo Stato. Se una legge del genere venisse approvata anche in Campania, De Luca si potrebbe ricandidare nel 2025, all’età di 76 anni e finire la sua carriera a 81 anni. Una vita in politica.