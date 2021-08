Il Presidente della Regione Campania De Luca ha incontrato ad Avellino, presso la sede dell’Air, 250 lavoratori del trasporto pubblico locale. Il Governatore ha tenuto una conferenza stampa dove ha parlato della riorganizzazione del trasporto pubblico con l’Azienda Unica Regionale, oltre 1000 nuovi assunti e un servizio migliore per i cittadini.

Covid – De Luca duro sul vaccino

Oltre a parlare di trasporto, De Luca ha anche fatto un importante annuncio sul vaccino e sulla campagna vaccinale: “Il vaccino sarà obbligatario per tutti i lavoratori del settore. La Campania entro ottobre vuole raggiungere importanti traguardi in merito alla campagna vaccinale. Vogliamo immunizzare – quindi con entrambe le dosi- 4 milioni e 600 mila cittadini – così potremmo riprenderci in mano le nostre vite.

E’ un momento importante per tutti, soprattutto ora che iniziano le scuole. A fine ottobre ricominciamo a vivere se rispettiamo tutte le regole – vaccinazione e mascherina obbligatoria. I vaccino sono sicuri, soprattutto Pfizer che è stato approvato in maniera definitiva. Non date retta alle palle che raccontano i no vax“.