Dopo il successo della fashion wedding show della tappa di Salerno, Il Calendario delle Spose annuncia un’altra data. Questa volta l’evento, dedicato a chi pronuncerà il fatidico sì e con un occhio sempre attento alla moda, si terrà domenica 10 ottobre presso La Dimora di Gea, location per matrimoni sita in Via Miliscola a Monte di Procida (NA).

A renderlo noto è l’ideatore dell’evento, nonché titolare dell’azienda MILLIMETRICA che ne detiene i diritti, Luigi Aprea, giovane imprenditore napoletano laureato in Ingegneria Gestionale. Il tema del Calendario delle Spose 2021, coordinato dall’art director Giulio Boiano, è ‘La Sposa Coraggiosa’, con atmosfere e scenografie fiabesche che percorrono l’intero progetto. Protagoniste degli scatti non sono modelle ma reali future spose.

IL CALENDARIO DELLE SPOSE ARRIVA A MONTE DI PROCIDA: L’EVENTO

La fashion wedding show che si terrà presso La Dimora di Gea ha in servo sorprese per i suoi ospiti come un’accoglienza con formula free food & drink. L’inizio dell’evento del 10 ottobre è previsto per le ore 18:00 ed è dedicato a tutte le coppie di futuri sposi, pronte a visionare gli espositori di settore che si impegneranno a offrire loro importanti promozioni per il Grande Giorno. Nel corso della giornata ci sarà anche la sfilata coordinata e diretta dall’Atelier Pipolo Villaricca, con modelle provenienti anche da un altro dei progetti dell’azienda Millimetrica, ‘Il Calendario delle Studentesse’. Dodici foto per dodici modelle: Angela Chianese, Anna Mottola, Dalila Mari, Federica Colucci, Ilaria Stanzione, Julia Sliurachko, Maria Francesca Auriemma, Lucia Pia Vitolo, Luisa Baiano, Miriam Cecere, Noemi De Vincentis, Sara Sangiovanni, Valentina Cozzolino e Valentina Morchio.

Saranno presenti al fashion show anche i professionisti DAM ACADEMY per la fotografia, Rea Academy per il make-up, Fashion Mix all’hairstyle, e tante altri, come l’agenzia Cohiba Viaggi, Pink, Luxury Cars & Yachts, Magic Mirror di GICAR, Accendi un sogno, Alma y Musica, Phoenix Cake, Eclissi Creazioni, Fiori In di Antimo Tardivo, tutti coordinati dalla Wedding Planner Maria La Marca. Il fashion show e la sfilata saranno presentati da Edda Cioffi. La comunicazione dell’evento è a cura di Exaedra Communication. Saranno presenti all’evento realtà web molto importanti come Vesuvio Live e Lorenza Licenziati con In Città, Napoli Today Zankyou, D’Auria Corni, TLA, Radio Punto Nuovo, Lo Strillo, e Luisstyle.

Il Calendario è stato distribuito e pubblicizzato da media partner di rilievo, come come SpesaSicura, Sposi in Campania, PinkLife, La Gazzetta dello Spettacolo, e da Cristiano Libri in cartolibrerie e in edicole, ma anche in vari importanti bar della regione Campania.

All’evento vi sarà anche la possibilità di individuare alcune delle 12 future spose per il Calendario 2021. Si ricorda che le 12 fortunate riceveranno un buono di 500 euro da impiegare per il loro viaggio di nozze. I 14 Wedding Fashion Show gratuiti per le coppie di futuri sposi durante il 2020 sono riportati sul sito del Calendario delle Spose.

