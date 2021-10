In Campania è arrivata la neve: freddo e strade imbiancate già ad ottobre

In Campania, in pieno ottobre, è già arrivata la neve che ha imbiancato piazze e strade cittadine. Dal Matese innevato alle aree più interne di Benevento, seppur in pieno autunno, lo scenario appare tipicamente natalizio.

Campania, a ottobre è già arrivata la neve

L’intera Regione, in questi ultimi giorni, è stata colpita da un’ondata di maltempo con temporali intensi anche nelle zone costiere. Per questo motivo la Protezione Civile della Regione Campania ha diramato diversi avvisi di allerta meteo comunicando i possibili rischi per la popolazione.

Al maltempo si è aggiunto un brusco calo delle temperature che ha portato all’arrivo del primo freddo, dopo una lunga estate trascorsa all’insegna dell’anticiclone africano. Di qui la comparsa dei primi fiocchi di neve che hanno regalato agli abitanti di Bocca della Selva, nel Beneventano, un anticipo invernale.

Stando alle previsioni meteo, la situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore con l’arrivo di un vero e proprio vortice ciclonico alimentato da freddi correnti di origine artica. Già da domani, infatti, è atteso un crollo delle temperature con valori termici sotto le medie climatiche di circa 7/8 gradi. Da non escludere piogge torrenziali e rischio nubifragi anche sulle Regioni centro-meridionali. Sembra, dunque, definitivamente chiusa la parentesi estiva che ha caratterizzato anche i primi giorni di ottobre.