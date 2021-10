Covid in Campania, il bollettino di oggi 12 ottobre 2021 – Consueto aggiornamento con il bollettino Covid della Regione Campania, che comunica i dati presenti sul territorio. Oggi sono 208 i nuovi positivi a fronte di 17.829 tamponi effettuati.

Il tasso di positività è nuovamente in calo, dato anche il maggior numero di tamponi effettuati, e si attesta all’1,17% rispetto al 2,32% di ieri. Si registrano 5 decessi causati dal coronavirus nelle ultime 48 ore, più un decesso avvenuto in precedenza ma registrato ieri, rispetto all’aggiornamento di ieri che ne contava uno solo. Infine, continua a salire il numero di ricoverati in terapia intensiva, mentre si conta un ricovero in meno nei reparti di degenza ordinaria.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 208

Test: 17.829

Deceduti: 5 (*)

nelle ultime 48 ore. 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 18 (+4)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 177 (-1)

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.

La Regione Campania, oltre a comunicare l’aggiornamento quotidiano sull’emergenza covid, ricorda che i dati aggiornati della campagna vaccinale sul territorio sono disponibili sull’apposita piattaforma.