Atida, e-commerce farmaceutico entra in eFarma.com: piattaforma napoletana

La piattaforma Atida approda in Italia grazie all’integrazione di eFarma.com nel gruppo, muovendo così un ulteriore passo verso l’obiettivo di diventare una delle principali farmacie online d’Europa.

Fondata nel 2011 a Napoli, da un giovane farmacista, Francesco Zaccariello, eFarma.com è uno dei principali e-commerce farmaceutici in Italia ed è la prima piattaforma autorizzata dal Ministero della Salute italiano alla vendita online di farmaci senza obbligo di prescrizione. Con oltre 600mila clienti e vendite nel 2020 che hanno superato i 20 milioni di euro – in crescita del 125% rispetto all’anno precedente – l’azienda punta a chiudere il 2021 con 30 milioni di euro di fatturato.

Alla guida di eFarma.com Francesco Zaccariello, in qualità di Amministratore Delegato, continuerà a gestire l’attività da Napoli insieme al suo team di oltre 70 dipendenti. Napoli diventerà così l’hub italiano di Atida con l’obiettivo di supportare gli ambiziosi obiettivi di crescita del gruppo europeo.

Francesco Zaccariello, AD di eFarma

“Siamo orgogliosi di entrare a far parte di uno dei gruppi più interessanti nel panorama europeo. Con Atida condividiamo l’ambizione di crescita e il costante impegno verso l’innovazione. Siamo partiti come piccolo e-commerce locale e nell’arco di pochi anni siamo diventati una delle piattaforme più avanzate e riconosciute qui in Italia. Adesso siamo pronti per aprirci al mercato europeo”, commenta Francesco Zaccariello, AD di eFarma. “Il primo passo sarà l’arrivo nei prossimi mesi di nuove linee di prodotto che andranno ad ampliare la nostra offerta attuale, che già oggi supera i 65.000 prodotti a catalogo”.

L’ingresso di Atida in Italia si affianca a quello avvenuto in Spagna, Portogallo, Francia, Germania e Paesi Bassi. L’obiettivo di Atida e eFarma è di garantire un servizio farmaceutico efficiente che riesca a combinare la familiarità e il rapporto personale tipico di una farmacia territoriale, ai benefici di esperienza, comodità e velocità che caratterizzano una piattaforma digitale europea. Non solo: il gruppo punta a modificare il concetto stesso di benessere: da reattivo e limitato alla sola cura della persona, a un più ampio e proattivo intervento in cui la prevenzione riveste un ruolo fondamentale.

Julie Szudarek, CEO di Atida

“L’ingresso di eFarma.com nel gruppo conferma e rafforza il percorso intrapreso da Atida verso una visione di brand Europeo”, afferma il CEO di Atida, Julie Szudarek. E aggiunge: “Atida significa ‘futuro’ in ebraico, un futuro che qui, oggi, vuole rappresentare il percorso intrapreso da eFarma.com da brand locale a business con un’impronta pan europea”.

Atida è una delle principali piattaforme sanitarie online e mira a spianare la strada alla trasformazione del settore della salute e del benessere in tutta Europa. L’azienda, nata nel 2000, ha attualmente circa 4 milioni di clienti e oltre 700 dipendenti a livello europeo; lavora alla costruzione di una piattaforma sanitaria completa, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un servizio personale e affidabile che ne garantisca la salute e il benessere a 360°.

I soci di eFarma.com sono stati assistita dall’Avv. Milena Prisco Counsel di M&A con il team di CBA, per i profili cross border, dallo studio legale GSK Stockmann con l’Avv. Valerio Scollo partner di M&A nella sede lussemburghese dello studio, dall’Avv. Alessandro Palmarini legale interno della società per i profili in house e dallo Studio Cennamo di Napoli con il Dott. Antonio Cennamo, Managing Partner, quale advisor contabile e fiscale.

Atida è stata assistita dallo Studio Legale Chiomenti, con gli Avv.ti Corrado Borghesan Counsel e Luca Cerciello Associate, da PriceWaterhouseCoopers per la due diligence finanziaria e contabile, da EFESO Consulting per l’audit su operations e logistica, e da Golder per l’audit in ambito ESG. Cross Court Capital nella persona del CEO dott. Andrea Sagone è stato l’advisor di Atida.

Atida

Atida è una delle principali piattaforme sanitarie online che guida la trasformazione del panorama della salute e del benessere in Europa. Fin dalla sua fondazione nel 2020, Atida ha lavorato alla costruzione di una piattaforma sanitaria completa in cui prendersi cura della salute e del benessere della popolazione diventa un’esperienza totalmente personale e affidabile. Con la missione di accompagnare e aiutare le persone a prendere decisioni migliori sulla loro salute, Atida punta a diventare la piattaforma sanitaria di riferimento per chiunque cerchi consigli personalizzati e supportati dalla scienza, nonché eccellenti prodotti per il miglioramento della salute.