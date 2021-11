Un incidente mortale si è verificato tra San Paolo Bel Sito e Palma Campania nella serata di ieri: la vittima è un rider, Giovanni Allocca, morto mentre era intento a svolgere il suo lavoro.

Secondo quanto riporta Il Mattino, il tutto è avvenuto intorno alle 21 di ieri sera, sulla strada provinciale che porta da San Paolo Bel Sito a Palma Campania. Giovanni Allocca, che era impegnato a consegnare alcuni polli a domicilio, si sarebbe scontrato con un’auto e sarebbe morto sul colpo a causa del forte impatto.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Nola, per effettuare i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Nel frattempo, i social sono stati inondati di messaggi d’affetto per il rider deceduto nell’incidente, che era originario di San Paolo Bel Sito.

Questo quanto scritto da un amico di Giovanni Allocca su Facebook: “Si dice sempre che non muore mai chi vive nel cuore di chi resta. Sarà anche vero, ma oggi il dolore è grande e il mio unico desiderio è rivederti e darti ancora un abbraccio. Buon viaggio Giovanni Allocca”.

Nel messaggio di un altro amico si legge: “Ne hai passate tante nella vita, mi hai raccontato tanto e hai ammesso i tuoi sbagli, e le tue ragioni. Avevi una grande fiducia in me e un grande rispetto, avevi iniziato a lavorare, e mi hai detto che stavi male per le situazione che ti erano capitate, però volevi cambiare su tante cose, iniziare a fare un po’ di palestra ecc. Stasera sono venuto sul posto dell’incidente, che non credevo una cosa così brutta. Caro amico che Dio ti illumini in un altro mondo migliore di questo“.